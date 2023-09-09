Barış Arduç soluğu sporda aldı. Yeni diziye hazırlanıyor

Star TV'nin OGM Pictures imzalı "Saplantı" kod adlı yeni dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Barış Arduç, sıkı bir çalışma temposuna girdi.

Barış Arduç soluğu sporda aldı. Yeni diziye hazırlanıyor

Başarılı oyuncu Barış Arduç, tatilden döner dönmez soluğu spor solununda aldı. Yeni projesi için hazırlıklarına devam eden yakışıklı oyuncu, uzun zamandır birlikte çalıştığı antrenörü Göktuğ Mugan ile sıkı bir çalışmaya girdi. Bu anları antrenör Mugan, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Son olarak “Alparslan Büyük Selçuklu”da izlediğimiz Barış Arduç, uzun zamandır birlikte çalıştığı antrenörü Göktuğ Mugan ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Fit görüntüsü ile tatilde dikkatleri üzerine çeken Arduç, yakında Star TV‘de ekrana gelecek “Saplantı” kod adlı dizide başrol oynayacak.

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