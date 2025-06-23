Barış Arduç ve Hande Erçel'in ateşli sahneleri olay olmuştu! Eski rol arkadaşı da ateş püskürdü

Hande Erçel ile Barış Arduç’un rol aldığı Aşkı Hatırla dizisi projeden çok o sahneleriyle gündeme geldi. Günlerdir magazin manşetlerinden düşmeyen ateşli sahnelerin Barış Arduç ile eşi Gupse Özay’ın evliliğinde krize yol açtığı bile konuşuluyordu. O sahneleri gören herkes tepki gösterirken Arduç’un Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Onur Büyüktopçu da o sahnelerin bir tık kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

O SAHNELERE TEPKİ YAĞMIŞTI

Hande Erçel'in 'Güneş', Barış Arduç'unsa 'Deniz' karakterini canlandırdığı Aşkı Hatırla'daki ateşli sahnelerine tepki yağmıştı.

Tepkiler dikkat çekerken Barış Arduç'un Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Onur Büyüktopçu da bu konuda sessiz kalamadı.

“ULUSAL KANALA BÖYLE BİR SAHNE ÇEKEMEZSİN”

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk olan Onur Büyüktopçu, "Bir oyuncu 'Bu kadarını yapmam' diyebilir. Çünkü o apayrı bir mevzudur" ifadelerini kullandı.

'İzleyici gözüyle baktığımda bence fazla' diyen Onur Büyüktopçu "Oyuncular da 'biz nasıl olsa dijitale yapıyoruz' rahatlığını da biliyorlardır. Ulusal kanala böyle bir sahne çekemezsin" dedi.

Ömeroğlu'nun 'Sen rahatsız olur musun?' sorusunu da 'Tabii, ben olurum' diyerek cevaplayan oyuncu, "O sahne bence bir tık rahatsız edici bir sahne" dedi.