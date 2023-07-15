Barış Atay, Almanya’ya yerleştiği haberiyle dalga geçti. Almanya’da çıkarsa şaşırmayın

Odatv’nin Almanya’ya yerleşti haberini yalanlayan Barış Atay, "Peki Barış Atay'ın bundan haberi var mı?" ifadelerini kullandı.