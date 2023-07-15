Barış Atay, Almanya’ya yerleştiği haberiyle dalga geçti. Almanya’da çıkarsa şaşırmayın

Oda TV, yeniden milletvekili seçilemeyen oyuncu Barış Atay’ın Almanya’ya yerleştiğini yazdı. Haberde, Atay’ın Almanya’da tiyatro faaliyetleriyle uğraşacağı belirtildi.
Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:
Atay, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medyada yalnızca özel günlerde paylaşım yapmaya başlamış, genellikle TİP'in yaptıklarını RT eder olmuştu.
İddialara göre Atay, Almanya'ya yerleşti.
Atay ise haberi alıntıladığı paylaşımıyla iddiaları reddederken şu ifadeleri kullandı:
"Peki Barış Atay'ın bundan haberi var mı?"