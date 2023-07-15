Barış Atay Türkiye'yi terk etti, Almanya'ya yerleşti

TİP'ten Antalya 2’inci sıra milletvekili adayı Barış Atay ülkeyi terk edip Almanya’ya yerleşti.

Barış Atay Türkiye'yi terk etti, Almanya'ya yerleşti

Atay, daha önce seçildiği Hatay’daki yerini Can Atalay’a bırakıp, Antalya'dan 2. sıradan Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı olmuştu.

Sonuçların kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Barış Atay, “Başımızı eğmek yok! Kimse mücadelenin kolay olacağını söylemedi! Hala ayaktayız, hala inanıyoruz. Beraber bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Er ya da geç” demişti.

SOSYAL MEDYADA SESSİZ

Atay, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medyada yalnızca özel günlerde paylaşım yapmaya başlamış, genellikle TİP'in yaptıklarını RT eder olmuştu.

İddialara göre Atay, Almanya'ya yerleşti.

TİYATROYA DEVAM EDECEK

Tiyatro sanatçısı olan Atay'ın, doğduğu yer olan Almanya'da tiyatro yapacağı öğrenildi.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Barış Atay, 31 Ağustos 2020 tarihinde, Kadıköy'de saldırıya uğramıştı. Mahkeme hakimi, Barış Atay'ı tanıyıp, politik tutum ve tavrını benimsemediği için sanıkların takibe başladığını, topluluk halinde Barış Atay'ın arkasından yaklaştığını, sanıklardan Ömürcan Polat’ın “şerefsiz, vatan haini” diyerek Atay'a arkadan vurup sarstığını, Barış Atay'ın arkasını dönmesi üzerine Osman Avşar dışındaki diğer sanıkların hep birlikte tekme ve yumruklarla vurarak yere düşürdüklerini, yerde de vurmaya devam ettiklerini tutanağa geçirmişti.

Saldırganlar 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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