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Barış Manço için yollarda

Türk Müziğinin efsane isimlerinden ve 7'den 77'ye büyük bir hayran kitlesine sahip sanatçı Barış Manço, doğumunun 80. yıl dönümünde sıra dışı bir etkinlikle anılıyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:49
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Barış Manço için yollarda

Barış Manço için yollarda
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, merhum sanatçı Barış Manço'yu sürpriz bir etkinlikle anıyor.

Bir otobüsünün dış cephesini tamamen Barış Manço ve onun doğum yıl dönümü için tasarlayan İETT, aracı sanatçının doğum tarihi olan 2 Ocak 1943'e atıfta bulunarak sefere başlattı.

Kadıköy Recep Peker Caddesi'ndeki sanatçının ismine özel tasarlanan "Barış Manço Durağı"na da uğrayan otobüs, İstanbullulardan büyük beğeni topladı.

Unutulmaz sanatçının 80. doğum yıl dönümüne özel hazırlanan Barış Manço anma otobüsü, İETT'nin Kadıköy - Göztepe GZ1 hattında 1 hafta süreyle hizmet vermeye devam edecek.

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