Barış Manço, Kadıköy’de anılacak

Kadıköy Belediyesi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yılında düzenlediği etkinlik ile anacak. "Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz" anma programı, 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Programda Ahmet Baran Orkestrası ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu, Barış Manço şarkılarını seslendirecek.

Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte müze haline getirdiği Barış Manço’nun Moda’daki evi de anma programı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Ocak günü saat 24.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak. Barış Manço’nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.