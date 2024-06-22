Barış Terkoğlu kendisini hedef gösteren MHP'linin karanlık geçmişini açıkladı

MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesinde çıkan bir yazı dikkat çekti. Yazıda, Halk TV yayınlarında Sinan Ateş cinayeti ile ilgili açıklamalar yapan Parış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan ve Murat Ağırel hedef gösterilerek “Ankara’da işlenen bir cinayet üzerinden MHP ve Ülkü Ocaklarını karalamaya çalışan Halk TV trajikomik bir duruma düştü” ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, haklarında çıkan yazıya sert tepki gösterdi. Halk TV canlı yayınında çıkan Terkoğlu, Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için asla geri adım atmayacağının altını çizdi. Terkoğlu, yazıda imzası bulunan Kadir Yıldız ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

KENDİSİNİ HEDEF GÖSTEREN MHP'LİNİN KARANLIK GEÇMİŞİNİ AÇIKLADI

Yıldız’ın karanlık geçmişini anlatan Terkoğlu, Yıldız’ın 2012 yılında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Seni hapse atacağız” dediğini aktardı. Terkoğlu, o dönemde Ergenekon kumpasının savcısı Zekeriya Öz’ün dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan’ı gözaltına aldırmaya çalıştığına dikkat çekti.

Terkoğlu, “Bundan 12 sene önce, beni tehdit eden kişi kime ‘efendim’ kime ‘abi’ diyorsa, kimin ışık evlerinden, kimin teşkilat evlerinden yetişmişse onların tetikçiliği ile bugün ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘tutuklayacağız’ diyordu” ifadelerini kullandı.

Barış Terkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tetikçiler bizleri tehdit ettiği için birilerinin hoşuna gidiyor olabilir. Bugün bize bu sözleri söylediği için birileri ‘Aman bana ne?’ diyebilir. Ama unutmayın, bu yılanları tutan elleri de ısırır bu tetikçiler. O yüzden ülkenin Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanını bu açıdan uyarıyorum. Bu adamlar dün sizleri de tehdit ettiler. Biz tehditle hakaretle bir yere varılamayacağını bilen insanlarız. Ama bu adamlar gazeteciliği ülkenin Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere ‘Seni hapse atacağız’ diye tehdit ederek yapan adamlar.