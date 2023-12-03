Barış Yarkadaş Erdoğan’la 25 yıl önce aralarında geçen diyalogu açıkladı. İstifa açıklamam 29 milyon izlendi

tv100’ün sevilen programı Şükrü Dudu ile Berber Muhabbeti’nin bu haftaki konuğu Barış Yarkadaş oldu.

Yarkadaş kendisi ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Gazeteciliğe başlamasından başlayarak yakın zamanda gündem olan ‘gazeteciliği bırakma’ iddiasına kadar her şeyi açıkladı.

İşte Barış Yarkadaş’ın programda açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

GAZETECİLİĞE NASIL BAŞLADI

Yarkadaş ilk olarak nerede doğduğunu ve nasıl bir öğrenim gördüğünü açıkladı.

Yarkadaş, “Ben Karslıyım. 1974’te Kars’ta doğdum. İlkokulu Kars’ta bitirdim. Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Berber çıraklığı dışında neredeyse her işi yaptım. İlkokul 4. sınıfı bitirdim, annem beni bir terziye verdi ve orada 10 yaşında çırak olarak işe başladım. 2-3 ay çalışıp kaçtım oradan. Annem de bir şey demedi. İlkokul 5’i bitirdiğim gün gerçek çalışma hayatım başladı” dedi.

Gazeteciliğe nasıl başladığını anlatırken ise “Annem çırak olarak beni Yeni Doğu gazetesine çırak olarak verdi ve orada gazete dağıtmaya başladım. Sattığım gazetelerin parasını bana bıraktılar ve orada ilk kez bir gazete binasını gördüm. Biraz kişiliğim gereği perde arkasında kalmak bana çok cazip gelmedi, ‘ben yazı yazacağım’ dedim. Gittim rahmetli Yusuf Karaoğlu’na söyledim talebimi. Ne yazacaksın? deyince ’23 Nisan’ı yazacağım’ dedim. Gittim Hayat Ansiklopedileri vardı o zaman. Bilgileri topladım üzerine imzamı da attım.” İfadelerini kullandı.

“ESASEN BU İŞİ YAPMAK İSTEMİYORDUM”

İlk zamanlarda bu bölümü kazandığında bu bölümü okumak istemediğini söyleyen Yarkadaş “Benim imzamla 23 Nisan’ı anlatan yazıyı bastı ilk kez o zaman. Sonra haber yazmaya başladım. Çöpler toplanmıyor, su akmıyor… Vatandaşın dertlerini yazdım. Okula gidip bir yandan gazete dağıtmaya devam ediyorum ama. Bu işleri yaparken ortaokul bitti. Abim Sedat’la İstanbul Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi’ni yazdık ve kazandım ama ben esasen bu işi yapmak istemiyordum.” dedi.

Bölümü okurken yaşadığı zorluklardan samimiyetle bahseden Yarkadaş, “Kars’ta otururken İstanbul’da okulu kazanmayı esasında hayal etmiyordum. Dayımın evine yerleştim İstanbul’da ve liseyi orada okudum. 1988 yılında okula kayıt yaptırdım ama okul dünyanın en güzel yerinde. Topkapı Sarayı’nın bahçesindeydi okul. Burada okurum dedim ama ilk sene bir sürü dersten kalınca okulu bıraktım ve gidip dayımın yanında pazarda çalıştım. Çok zor koşullardı gece saat 3’de uyanıp akşam 7-8’e kadar çalışıyoruz ve eve gidişimiz gece 12’yi buluyordu yine. 2.5 seneye yakın süre bu şekilde çalıştım.” açıklamalarında bulundu.

ÖZAL AFFI İLE OKULA GERİ DÖNDÜ

Matbaacılık bölümü kazandığında bölümü bırakmak zorunda kaldığına değinen Yarkadaş okula geri nasıl döndüğünü şu sözlerle açıkladı:

Turgut Özal’ın affıyla sınava girip liseye geri döndüm. Liseye döndükten sonra staj zorunluluğumuz vardı beni bir matbaaya verdiler ama oradaki koşulları sevmeyince, okulun da izniyle Güneş Gazetesi’nde staj yapmaya başladım. Bu sırada liseyi bitirdim ve üniversite sınavına girip Marmara Üniversitesi Matbaacılık bölümünü kazandım. Hem iş hem okul devam edince, müdürümüz beni çağırdı ve bir tercih yapmamı istedi. 2 gün düşündüm ve okulu bıraktım, 1. sınıfı bitirme aşamasındayken.

İLK OLARAK POLİS-ADLİYE MUHABİRİ OLARAK GÖREVE BAŞLADI

İlk işinin Tv8’de muhabirlik olduğunu belirten Yarkadaş, burada 18 ay çalıştığını ve müdür ile kavga edip 17 kişi ile beraber istifa ettiklerini duyurdu. Kısa bir süre işsizlik yaşadığını söyledi. Sonrasında Kent TV’de işe başlayan Yarkadaş, burada polis-adliye ve belediye muhabirliği yaptığını ifade etti. Burada 1998 yılında belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı izlediğini söyledi.

ERDOĞAN’A CEZAEVİNE GİRECEĞİ HABERİNİ YARKADAŞ VERMİŞ

Recep Tayyip Erdoğan’a cezaevine gireceğini söyleyen ilk kişinin kendisin olduğunun altını çizen Yarkadaş olayı şöyle anlattı:

Bir sabah Topkapı’dayız. Elimde özel haber var ve herkesten saklıyorum bunu. Cebimdeki kağıtta mahkeme kağıdı var. Tayyip Erdoğan’ın hapis cezası aldığı karar. Kameramana dedim ki, ‘Hakan beni kayıttan hiç çıkma, yedek bataryayla gel dedim.’ Tayyip Erdoğan konuşmasını yaptı, kürsüden indi. O arada ben elimdeki kağıdı uzattım ve ‘Sayın Erdoğan, dedim. Mahkemeniz bugün sonuçlandı ve hapis cezası aldınız, dedim. Tayyip Erdoğan, hapis cezası aldığını ilk kez benden öğrendi.

Kendisiyle bir anımız daha vardı. 28 Şubat süreci… Erbakan’ın partide ‘Kimse sokakta bağırmasın gidin ormanda bağırın’ dediği haberleri dolaşıyordu. Bunu Erdoğan’a sormak istedim. Misafirinin gitmesini beklememi söyledi ve 4 saate yakın oturup bekledim. 4 saatin sonunda Tayyip Erdoğan çıktı ve sorumu sordum. Erdoğan, ‘Sayın Erbakan’ın üslubu bu değil’ dedi. Benim için önemli olan da bu yanıtı almaktı zaten.

“ÖZGÜR ÖZEL KAZANIRSA İSTİFA EDERİM” DEMİŞTİ

Özgür Özel’in kazanması durumunda istifa edeceğini söyleyen, Özel kazanınca da tüm gözlerin kendisine çevrildiğini belirten Yarkadaş, Özel’in arkadaşı olduğunu söyledi. İstifa durumunu da şu sözlerle açıkladı:

Geçen beni de aradı ve konuştuk (Özgür Özel), ‘Biz kardeşiz’ dedi. Konu burada güvenmek veya sevip sevmemek değil. Ben şunu söyledim: ‘Yerel seçime giderken bir genel başkan değişikliği olursa parti bir türbülansa girebilir. Çünkü Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile beraber hareket ediyordu. İmamoğlu’nun da dominant karakterini bildiğim için orada bir ikili masa kurulabilir kaygısı yaşadı.

Özgür Özel kendisi de kazanacağını düşünmüyordu. Ama en nihayetinde İmamoğlu’nun da sahneye inmesiyle ve güçlerini birleştirmesiyle Özgür Özel kazandı. O gün iddialı bir laf söyledim. Videomu hemen hatırlattılar bana. O videoyu 29 milyon kişi izlemiş. 4 gün TT oldu hatta. Ben de ‘Türkiye’de hiç kimse verdiği sözü tutmuyor, ben tutuyorum’ dedim. O kararımdan sonra 4 bine yakın telefon geldi. Şunu gördüm: Verdiğin sözü tuttuğunda insanların sana sevgisi daha da artıyor.

Özgür Özel de o konuşmamın ardından bizzat arayıp geri dönmem için benimle konuştu.

“İMAMOĞLU’NUN PARTİ İÇİ OLAYLARA KARIŞMASINI ELEŞTİRİYORUM”

Ekrem İmamoğlu için ‘başarılı bir belediye başkanı’ diyen Yarkadaş, “İmamoğlu kazansın diye bire bir çalıştım ben. İstanbul’da bir hizmet kalitesi düştü mü? Düşmedi. Benim İmamoğlu’na yönelik eleştirim, parti içi işlere çok fazla müdahil olduğu.” açıklamalarında bulundu.

İmamoğlu’nun eleştirmesinin nedenini açıklayan Yarkadaş şöyle söyledi:

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına çok fazla girmeseydi, 10 yıl kesintisiz yönetirdi öbür dönem de Cumhurbaşkanı adayı olurdu. Zaten Kılıçdaroğlu, kendisine İstanbul’u 2. kez kazan gel aday ol, dedi… Eleştirilerden herkes bir çıkarım yapmalı ama yeni yönetime de bir şans verilmeli, diye düşünüyorum. Ön yargılarla hareket edemezsin. Siyaset değişkendir. CHP’de şuan müzik değişti, dans da değişti.

“TEHDİT MESAJI ALMADIM”

Zaman zaman yapmış olduğu AKP ve iktidar kanadı eleştirileri nedeniyle tehdit mesajları aldığını ise ”Hayatımda korku nedir bilmedim. Bugüne kadar çok sert eleştirdiğim AK Parti ve MHP’lilerden tek bir saygısızlık görmedim. Toplu taşıma sıkça kullanıyorum ve burada da hiç karşılaşmadım. Sosyal medyada sahte isimle yazan kişilere de itibar etmiyorum.” sözleriyle duyurdu.

“AŞIK OLDUM, KASET DOLDURDUM, ŞİİR YAZDIM AMA EVLENMEDİM”

Kişisel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Yarkadaş ayrıca “Aşık da oldum, şiir de yazdım, şarkı da söyledim, kaset de doldurdum... Aşk insanı besleyen bir duygudur. Kelime manasıyla da özdeşleşecek şekilde, aşk zehirli bir duygudur ve seni sarar. Benim de geçmişte çok şarkı söylediğim yoğun duygular yaşadığım dönemler olmuştur” dedi.