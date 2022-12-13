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Barış Yarkadaş Saray’daki ‘EYT’ zirvesini anlattı: Bu işin altından kalkamayız...

Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili gazeteci Barış Yarkadaş son kulis bilgilerini aktardı. Yarkadaş, "AK Partili isimlerden edindiğim bilgi; Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin 'Biz bu işin altından kalkamayız' demiş. Sayın Nebati de Sayın Cumhurbaşkanı’na 'İş dünyasının EYT’yi istemediğini' söylemiş." sözlerine yer verdi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 02:57
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Barış Yarkadaş Saray’daki ‘EYT’ zirvesini anlattı: Bu işin altından kalkamayız...

Barış Yarkadaş Saray’daki ‘EYT’ zirvesini anlattı: Bu işin altından kalkamayız...
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Gazeteci Barış Yarkadaş tv100’de konuk olduğu programda gündemi değerlendirdi.

Yarkadaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinin detaylarını anlattı.

“BİZ BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAYIZ"

Yarkadaş, "Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanı ve Hazine Bakanını saraya davet edip EYT ile ilgili bilgi aldı. Benim AK Partili isimlerden edindiğim bilgi; Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin ‘Biz bu işin altından kalkamayız’ demiş. Sayın Nebati de Sayın Cumhurbaşkanı’na ‘İş dünyasının EYT’yi istemediğini, çünkü EYT’li sayısının özel sektörde yüzde 87’ye vardığını, diğerinin kamu kurumlarında çalıştığını’ söyledi. Bunun hem özel sektöre hem de devlete yük getireceğini söylemişler." dedi.

"BUNU ÇÖZMEDİĞİMİZ TAKDİRDE SEÇMENİN BEKLENTİSİNE YANIT VEREMEYİZ"

Yarkadaş, "Bugün konuştuğum AK Parti’nin etkili isimleri ‘Bu EYT meselesini bizim bir an önce çözmemiz lazım. Çünkü bunu çözmediğimiz takdirde seçmenin beklentisine yanıt veremeyiz’ diyor." ifadelerini kullandı.

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