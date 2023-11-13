Barış Yarkadaş son kararını verdi. “Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım” demişti

CHP Kurultayı öncesinde "Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım" sözlerini sarf eden gazeteci Barış Yarkadaş, nihai kararını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Barış Yarkadaş son kararını verdi. “Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım” demişti

Gazeteci Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'ndan önce TV100.com yazarı Barış Yarkadaş'ın 16 Eylül'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programındaki "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" sözlerini sarf etmişti. Özgür Özel’in Kurultaydan CHP’nin 8. Genel Başkanı olarak ayrılmasının ardından Yarkadaş’ın sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Yarkadaş bunun üzerine aktif gazeteciliği bıraktığını açıklamıştı.

Yarkadaş bugün katıldığı canlı yayında nihai kararını açıklayarak "Kurultay kurultay salonunda kaldı. Hepsini tebrik ettim. Yarın da diğerlerini arayacağım. Doğru olan şeye doğru diyeceğiz yanlış olan şeye yanlış diyeceğiz yorumlarımla burada olacağım. Yazılarımla da v100.com'da olacağım. Ama dediğim gibi aktif gazeteciliği bir kenara şimdilik bıraktık." dedi.

"KARDEŞLİK HUKUKUMUZ VAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Yarkadaş "Özgür Özel'le uzun bir görüşme yaptık. 3 yıl birlikte biz milletvekilliği yaptık. Dolayısıyla biz kendisinin deyimiyle kardeşlik hukukumuz var. Hiçbir şekilde mesleği bırakmamın doğru olmayacağını ifade etti. Mesleği bırakmam halinde çok üzüleceklerini belirtti. Ben de yeniden değerlendireceğimi belirttim." ifadelerini kullandı.

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