Barış Yarkadaş’tan Kılıçdaroğlu’nun ofisiyle ilgili flaş iddia

CHP Başkanlığını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi'nde ofis açtığı ileri sürüldü.

Gazeteci Barış Yardadaş TV100’de katıldığı programda Kılıçdaroğlu’nun 4 odalı bir ofis tutuğunu iddia ederek Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisine, milletvekilleri, eski parti yöneticileri ve partililer tarafından ziyaretler yapıldığını söyledi.

Yarkadaş canlı yayında ofisin kuruluş amacıyla ilgili iddialarda bulundu.

Gazeteci Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun bu mekanı, bir vakıf veya enstitü oluşturmak amacıyla kullanmayı planladığını belirtti.

Bu vakıf veya enstitünün, parti politikalarını desteklemek ve araştırmalar yapmak için bir platform olarak hizmet verebileceğini açıkladı.

FLAŞ DETAY

Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş'ın canlı yayında dile getirdiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun bu ofisi, yoksulluğa karşı mücadele gibi konularda araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak ve parti politikalarını desteklemek için bir merkez olarak kullanacak.

“ÖZGÜR ÖZEL’E DESTEK VERİN MESAJI”

Kılıçdaroğlu'nun bu ofis aracılığıyla, yerel seçimler odaklı destek çalışmaları yürütmek istediği ve ziyaretçilere, "Özgür Özel'e destek verin, yalnız bırakmayın, yerel seçime kilitlenin" gibi mesajlar ilettiği iddia edildi.