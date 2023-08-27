Bariyere ok gibi saplanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada bariyer otomobilin önünden girip arkasından çıktı. Alev alan otomobildeki 2 kişi yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bariyere ok gibi saplanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde, Ankara istikametinde seyir halinde olan Cengiz N. idaresindeki 34 FEK 101 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı.

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Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin önünden girdi, arkasından çıktı. Alev alan otomobili gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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2 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobilde sıkışan İdris. S. isimli yolcu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İdris. S. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Öte yandan ekiplerce yapılan incelemelerde sürücü Cengiz. N. ve Kerem. A. isimli yolcunun yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, hurdaya dönen otomobilde incelemelerde bulundu.

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