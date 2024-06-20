Bariyere ok gibi saplandı! Bu araçtan sağ çıktılar

Feci kaza, öğleden sonra 14.15 civarında Ankara Caddesi sahil yönünde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, Orhan Şener idaresindeki 34 KNZ 001 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada, sürücü Orhan Şener ve eşi Huriye Şener yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildiler.
Polis, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza yapan araç bariyerden çıkarılarak çekiciyle otoparka taşındı.