Bariyeri aşan araç caddeye uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Bariyeri aşan araç caddeye uçtu: 2 yaralı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde D-100 kara yolunda bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sebebiyle bariyerleri aştı ve caddeye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, İbnisina Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametine seyir halinde olan F.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce yön levhasına sonra yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bariyeri aşan otomobil yön levhasını da altına alarak İstiklal Caddesine geçti. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilirken, sürücü F.Y. ve N.D. isimli kadın yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan F.Y. ve N.D., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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