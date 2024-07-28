Bariyerlere çarpan otomobil takla attı

Kaynak: İHA
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı

Fatih'te direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil bariyerlere çarptı ve takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan arkadaşı hafif yaralandı.

Olay, sabah saat 09.00 sularında Fatih Kennedy Caddesi Sirkeci yönünde gerçekleşti. Gece mesaisinden dönen sürücü Y.K. ve arkadaşı G.D., Kennedy Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetti.

Araç, yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı ve şiddetli bir çarpmanın ardından takla attı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan iki arkadaş, olay yerinde ilk müdahaleyi aldı.

Y.K. ve G.D., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kiralık olduğu öğrenilen otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Sürücünün, gece boyunca çalıştığını ve bu nedenle yorgunluk sonucu kazanın meydana geldiğini belirttiği öğrenildi.

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