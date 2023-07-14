Bariyerlere ok gibi saplandı

Düzce'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bariyerlere ok gibi saplandı

İHA'nın haberine göre, kaza, Düzce Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Düzce'den Kaynaşlı istikametine seyir halinde olan Onur Turan (31) idaresindeki 81 ACL 956 plakalı otomobil, Muncurlu köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil süratle bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Onur Turan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Onur Turan'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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