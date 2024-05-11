Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Olay, TEM Otoyolu’nun Bolu bölümünde, Yakuplar köyü yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, İstanbul yönüne ilerlemekte olan Abidin K. yönetimindeki 34 CLD 583 plakalı araç, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, güvenlik bariyerlerini aşarak şarampole düştü. Kazada, araçtaki dört kişi yaralandı. Olay yerine hızla sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Şarampole düşen araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere nakledildi.

Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.