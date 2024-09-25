Bartın Irmağı’nda balıklar toplu olarak can verdi

Kaynak: İHA
Bartın Irmağı’nda balıklar toplu olarak can verdi

Bartın Irmağı'nda toplu balık ölümleri yaşanırken, çok sayıda balık da solunum yapabilmek için su yüzeyine çıktı.

Bartın Irmağı'nın Kemerköprü mevkisinde, irili ufaklı yüzlerce balık su yüzeyine çıktı. Suda balık ölümleri de yaşandığı fark edildi. Bölge halkı her sene bu aylarda ırmakta toplu balık ölümlerinin yaşandığını ifade etti.

Vatandaşların ihbarı sonrası Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek ırmakta inceleme yaptı. Irmakta fotoğraflar çeken ekipler, sudan numune aldı. Ekipler, ilk belirlemelerinde balık ölümlerinin ırmak su seviyesi ve sudaki oksijen oranının düşmesinden kaynaklandığını belirledi.

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