Bartın’da 11 Yaşındaki bisikletli çocuğa araba çarptı

Pazartesi gecesi Bartın-Karabük yolunun Kurtköy mevkiinde meydana gelen olayda, Karabük yönüne doğru seyir halinde ilerleyen Zeki Çakır (58)’ın kullandığı 74 AAZ 840 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Dalga’ya çarptı.
Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadir Dalga, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kadir Dalga, bugün öğle saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Dalga’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
5’inci sınıf öğrencisi olan Kadir Dalga’nın, otopsi işlemlerinden sonra memleketi olan Balıkesir’de toprağa verileceği belirtildi.
SÜRÜCÜYE GÖZALTI KARARI
Kazadan sonra gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü Zekir Çakır yeniden gözaltına alındı.