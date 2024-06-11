Bartın'da aile faciası: Baba katili Tuncay Çetin tutuklandı

Olay, Aşağıdere köyü Yenice Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Çetin alkollü bir şekilde eve gelerek kızı Emine Çetin’e şiddet uygulamaya başladı. Oğlu Tuncay Çetin, babasına engel olmak isteyince tartışma büyüdü.

Tuncay Çetin, evin üst katına çıkarak duvarda asılı duran tüfeği aldı ve babasına ateş ederek onu öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Tuncay Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Mustafa Çetin’in cenazesi ise evin önünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kavgaya kola sebep oldu

Olayın arka planında, ilik kanseri tedavisi gören Emine Çetin’in kola içmesi nedeniyle başlayan bir tartışma olduğu ortaya çıktı. Alkollü baba Mustafa Çetin, kızı Emine Çetin’e şiddet uygulamaya başladığında, önce anne Ayşe Çetin, ardından oğlu Tuncay Çetin araya girdi. Tuncay Çetin, babasının kız kardeşinin boğazını sıkması ve darp etmesi üzerine cinnet getirdi ve av tüfeğiyle babasına ateş etti.

Komşuları bağrışmaları duyarak aileyi ayırmaya geldi. İlk atışta amcasının oğlu Aykut Çetin’i hafif yaralayan Tuncay Çetin, ikinci kez ateş ederek babasını vurdu. Babasının ölmediğini gören Tuncay Çetin, tüfeğin dipçiği ile babasının kafasına defalarca vurdu.

Olayda yaralanan Aykut Çetin, “Akşam saatlerinde boğuşma oldu. Mehmet amcam ile ayırmaya gittik. Ne olduysa o arada oldu. Tuncay’ın yukarı çıktığını gördüm. İlk ateş etti, bana geldi. Ben hafif yaralandım. Çok kötü oldu, biri cezaevine gitti, diğeri mezara” dedi.

Engelli kız kardeş Emine Çetin ise yaşadıklarının çok kötü olduğunu belirterek, “Bu böyle olmamalıydı. Kimse ölmeyi hak etmedi” ifadelerini kullandı. Anne Ayşe Çetin ise acısından konuşmakta zorlandı ve “Bir tarafta kocam, bir tarafta evladım. Allah’ım sabır ver” dedi.

Tuncay Çetin suçlamaları kabul etti

Tuncay Çetin, jandarmada ve mahkemede verdiği ifadede, babasının daha önce de kendisine, kız kardeşine ve annesine şiddet uyguladığını belirterek, pişman olmadığını söyledi. “Babama olan hıncımdan dolayı pişman değilim. Her akşam içer, her akşam kavga ederdik. Babamdan daha alkollü olduğum için ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bu acıyı aileme yaşattığım için çok üzgünüm ve bu nedenle pişmanım. İsnat edilen suçları kabul ediyorum” dediği öğrenildi.