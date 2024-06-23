Bartın'da feci kaza. 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kaza nedeni ile Selçuk Eyşi yönetimindeki otomobil taklalar atarak yol kenarında kanala düştü. İstinat duvarına çarparak ancak durabilen otomobilde 20 yaşındaki Berat Yaprak ve 19 yaşındaki E.K araçta sıkışıp kaldı. Ekiplerin uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü Selçuk Eyşi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak aynı araçtan çıkarılan Berat Yaprak ise tüm çabalara rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Diğer araçta bulunan 71 yaşındaki Hanife Demir de hastanede yaşamını kaybederken hastanede tedavi altına alınan sürücü C.D'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak diğer araçtan çıkarılan E.K'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü söylendi.