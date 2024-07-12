Bartın’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. 1 ölü 3 yaralı

Bartın Karabük yolu Ulupınar mevkisinde meydana gelen olayda, Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde ilerleyen 42 yaşındaki Radet Arslan’ın kontrolündeki 74 BS 637 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kazada otomobilin içerisinde bulunan sürücü Radet Arslan, kızı Damla Arslan (11), babası Hasan Arslan (72), annesi Hatice Arslan (70) yaralandı. Olayın ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan baba Hasan Arslan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer aile üyelerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.