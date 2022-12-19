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Hafif ticari araç patpata çarptı

Bartın’da meydana gelen kazada hafif ticari aracın, patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 02:45
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Bartında meydana gelen kazada ticari araç patpata çarptı

Hafif ticari araç patpata çarptı
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Kaza, Bartın - Karabük kara yolunun Terkehaliller Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 DH 991 plakalı hafif ticari aracın patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu patpatta bulunan 2 kişi yola savruldu. 

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi ile çarpışmanın şiddeti ile papattan yola savrulan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

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