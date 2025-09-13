Bartın'da orman yangını yürekli adamın yüreğini aldı! Yangın söndürüldü güzel insan ruhun şad olsun

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bartın'da orman yangını yürekli adamın yüreğini aldı! Yangın söndürüldü güzel insan ruhun şad olsun

Bartın'da tarlasında yaktığı anız ateşini söndürmeye çalışırken kalp krizi geçiren 62 yaşındaki Lütfü Zengin, hayatını kaybetti. Anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında, merkeze bağlı Yeğenli köyünde meydana geldi. Çiftçi Lütfü Zengin tarlasında anız yaktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Köylülerin alev ve dumanları görüp, jandarma ve itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alırken, Zengin tarlada hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekipleri Lütfü Zengin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Zengin'in cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Zengin'in alevlere müdahale ederken kalp krizi geçirip öldüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da orman yangını yürekli adamın yüreğini aldı! Yangın söndürüldü güzel insan ruhun şad olsun

Bartın'da orman yangını yürekli adamın yüreğini aldı! Yangın söndürüldü güzel insan ruhun şad olsun

Bartın'da orman yangını yürekli adamın yüreğini aldı! Yangın söndürüldü güzel insan ruhun şad olsun

Son Haberler
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında
Elektrik panosu alev alev yandı! İtfaiye seferber oldu
Elektrik panosu alev alev yandı! İtfaiye seferber oldu
İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntülerine soruşturma!
İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntülerine soruşturma!
Ümit Özdağ gözden kaçan tehlikeyi açıkladı!
Ümit Özdağ gözden kaçan tehlikeyi açıkladı!
Okan Buruk'tan maç öncesi net mesaj: Galatasaray'da forma aslanın ağzında!
Okan Buruk'tan maç öncesi net mesaj: Galatasaray'da forma aslanın ağzında!