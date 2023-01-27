﻿Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

H.Ç. idaresindeki 74 BM 465 plakalı otomobil, Esenyurt köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Okuyucu'ya (65) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Okuyucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Okuyucu'nun cesedi, incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. (AA)
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