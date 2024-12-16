Bartın’da uyumak için girdiği inşaatta ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bartın’da uyumak için girdiği inşaatta ölü bulundu

Nedim Uysal Bartın'da sokakta yaşıyordu. İnşaatın bodrum katına uyumak için girmişti ölü bulundu. Ölüm nedeni, otopsi işlemleri sonrası netlik kazanacak.

Olay, sabah saatlerinde Bartın'da Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın inşaatında meydana geldi. Sokaklarda yaşayan 39 yaşındaki Nedim Kural, gece saatlerinde uyumak için inşaata girdi. Sabah çalışmak için inşaata gelen işçiler, bodrum katında Kural'ı yerde hareketsiz buldu.

İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Nedim Kural'ın cansız bedeni, inceleme sonrası Bartın Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kural'ın ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucu netlik kazanacak.

Bartın’da uyumak için girdiği inşaatta ölü bulundu

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