Bartın'da yangın faciası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Bartın'da yangın faciası: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Bartın'da bitişik iki evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Bartın’da merkez ilçeye bağlı Kayadibikavlak köyündde yer alan bir evde, tüp değişimi sonrası yangın çıktı.

Yangın, bitişikte yer alan eve de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonrası alevler söndürülürken, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonucu Tevfik Çetinbağ yaşamını yitirirken, eşi Seher Çetinbağ ve yeğeni Selim Çetinbağ ise ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Tevfik Çetinbağ'ın yatalak hasta olduğu ve bu nedenler dışarıya kaçamadığı belirtildi.

aw189010-01-001.jpg

aw189010-02-001.jpg

Son Haberler
Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Yusuf Tekin açıkladı Gündem
Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Yusuf Tekin açıkladı
Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor Spor
Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı
Yunus Akgün yıkıldı Spor
Yunus Akgün yıkıldı
Uçurumdan yuvarlanmak üzereyken son anda itfaiye kurtardı Yerel Haberler
Uçurumdan yuvarlanmak üzereyken son anda itfaiye kurtardı
Serdar Topraktepe'den eleştirilere olay yanıt Spor
Serdar Topraktepe'den eleştirilere olay yanıt
Ahmet Çakar Fenerbahçe'ye kurulan tezgahı açıkladı. 'Kanalizasyon patladı' diyerek anlattı Spor
Ahmet Çakar Fenerbahçe'ye kurulan tezgahı açıkladı. 'Kanalizasyon patladı' diyerek anlattı