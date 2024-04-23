Bartın'da yangın faciası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bartın’da merkez ilçeye bağlı Kayadibikavlak köyündde yer alan bir evde, tüp değişimi sonrası yangın çıktı.

Yangın, bitişikte yer alan eve de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonrası alevler söndürülürken, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonucu Tevfik Çetinbağ yaşamını yitirirken, eşi Seher Çetinbağ ve yeğeni Selim Çetinbağ ise ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Tevfik Çetinbağ'ın yatalak hasta olduğu ve bu nedenler dışarıya kaçamadığı belirtildi.