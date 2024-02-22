Bartın’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Kaynak: DHA
Bartın’da yolcu otobüsü alev alev yandı
Bartın’da, seyir halindeki bir yolcu otobüsü, motor kısmından çıkan yangınla alev topuna döndü.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı. Otobüste bulunan 13 yolcu ise, başka bir otobüsle Antalya’ya gitti.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bartın-Ankara yolunun Dolaşıklar mevkisinde yaşandı. Bartın-Antalya seferini yapan Kamil Koç firmasına ait 06 DBV 148 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Arkadan gelen araçların uyarısı üzerine otobüsü yol kenarına çeken sürücü Mahmut Can Yüksel, yedek şoför, muavin ve 13 yolcu ile birlikte otobüsten indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Alevler, kısa sürede otobüsü sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. 13 yolcu, başka bir otobüsle Antalya’ya hareket etti.

Yangın anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsten yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yolcuların otobüsten uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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