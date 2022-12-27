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Bu yiyecekler baş ağrısı yapıyor. Severek tüketiyoruz

Uzmanlar baş ağrısına neden olabilecek yiyecekleri aktardı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:59
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Baş ağrısına neden olabilecek yiyecekler açıklandı. Sofralarımızdan eksik olmuyor

Bu yiyecekler baş ağrısı yapıyor. Severek tüketiyoruz
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Baş ağrısına neden olabilecek bazı yiyecekler bulunuyor. Bu yiyeceklerin büyük bir bölümü sofralarımızdan eksik olmuyor.

Halk TV'de yer alan habere göre, bu yiyeceklerden bazıları şifa deposu olmasına rağmen fazla tüketimi baş ağrısına neden olabiliyor.

“HAMBURGER, PİZZA, PATATES…”

Çin yemekleri "Monosodium Glutamate" adı verilen amino asit içerir. Diğer tatları dengelemek için kullanılan bu maddeye gıda güvenliği kurumları onay vermiştir. Kısaca MSG adı verilen bu madde hamburger, pizza, kızarmış tavuk, kızarmış patates gibi fast food'larda da kullanılır. MSG içeren gıdalar, diatbet ve obezite riskini arttırır, tansiyonu yükseltir ve baş ağrısına neden olur.

PEYNİRLER

Peynire düşkün insanlar için yıllandırılmış (eski) peynirler vazgeçilmezdir. Kimi peynir çeşitleri 30 gün, kimileri 6 ay, kimileri daha uzun süre yaşlandırılır. Eski peynirlerin fazla miktarda tüketilmesi yüksek tansiyona, alerjiye ve baş ağrısına yol açabilir.

ZEYTİN

Zeytin ve zeytinyağı şifa deposudur. Ancak fazla tüketimi baş ağrısına neden olabilir.

SOYA SOSU

Soya sosu, fernmante edilmiş soya fasulyesinden imal edilir. Özelikle Çin yemeklerinde kullanılan soya sosu baş ağrısına yol açar.

YER FISTIĞI VE KABAK ÇEKİRDEĞİ

Yer fıstığı ve kabak çekirdeğinin de bazı insanlarda baş ağrısına neden olabileceği belirtildi. Bunun nedenin ise "Tyramine" maddesi olduğu bildirildi. Fazla miktarda tüketildiğinde de baş ağrısına neden olabileceği söylendi.

KIRMIZI ŞARAP

Kırmızı şarap koyu renkteki üzümlerden yapılır. Şarap üretiminde fermantasyon ve yıllandırma işlemleri uygulanır. Kırmızı şarap baş ağrısına neden olan gıdaların başında gelir.

ŞEKER

Ham şeker beyaz küp şekere dönüştürülürken birçok işlemden geçirilir. Şeker kamışı lifleri, toprak kalıntıları ve bakterilerden arındırmak için yıkama, kaynatma, filtreleme ve kurutma gibi işlemler uygulanır. Daha sonra tekrar beyazlatma işleminden geçer. Fakat bu işlemler sırasında şekerin içindeki vitamin, mineral ve proteinler azalır. Hatta kansere bile neden olabilir. Rafine şeker bağışıklık sistemini etkileyerek baş ağrısına ve migrene neden olur.

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