Baş Melek Merdivenleri: 7 bin 200 basamaklı zorlayıcı serüven

Çin'in güneyinde yer alan Taishan Dağı, Taoist inancında büyük bir öneme sahip. Ülkenin beş kutsal dağından biri olan Taishan, tarih boyunca dini ritüellerin gerçekleştirildiği bir mekan olarak biliniyor. Ancak, dağın zirvesine ulaşmak kolay değil. Baş Melek Merdivenleri olarak bilinen 7 bin 200 basamaklı merdivenler, zirveye tırmanmak için yaklaşık 4 ila 6 saat süren meşakkatli bir yolculuğu gerektiriyor. Bu nedenle, buraya gelen birçok ziyaretçi, tırmanışın zorluğuyla karşılaşıyor ve bu deneyimden pek de memnun kalmıyor. Sosyal medyada son zamanlarda paylaşılan bir videoda, merdivenin ziyaretçileri ne denli zorladığı görülüyor. Bazı insanların merdiven çıkmaktan dizleri titrerken, bazıları da baston yardımıyla yolculuğuna devam ediyor.