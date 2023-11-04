Başakşehir-Ankaragücü maçı kaçta? Emre Belözoğlu kazanabilecek mi?

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yıllarca formasını giyip çalıştırdığı Başakşehir'e karşı galibiyet arayacak.

KAYNAK: AA
Başakşehir-Ankaragücü maçı kaçta? Emre Belözoğlu kazanabilecek mi?

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir'le karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'na saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 resmi maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de 12 puanı bulunuyor. Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir ise ligde 8 puanla küme düşme hattında bulunuyor. İstanbul ekibi bu sezon oynadığı 10 lig maçının 7'sinde gol atmayı başaramadı.

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN ÖZEL MAÇ
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına karşı 3 puan mücadelesi verecek. Başakşehir'in formasını futbolculuk döneminde 4 sezon giyen Belözoğlu, teknik direktör olarak da İstanbul ekibiyle 2 yılda 88 maça çıktı. Bu sezona da RAMS Başakşehir'le başlayan ve 3. haftada takımdan ayrılan Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak kariyerinde ikinci kez turuncu-lacivertli ekibe rakip olacak. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başındayken 18 Nisan 2021'de Başakşehir karşısında deplasmanda 2-1'lik galibiyet sevinci yaşamıştı.

ANKARAGÜCÜ EN SON 2011'DE KAZANDI
MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 2011 yılından bu yana yenemiyor. İki takım arasında oynanan son 14 resmi maçın 12'sini Başakşehir kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Başkent ekibi rakibi karşısındaki son galibiyetini, 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1'lik galibiyetle elde etmişti.

SON 10 KARŞILAŞMA BAŞAKŞEHİR'İN
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 10 maçı da Başakşehir kazandı. MKE Ankaragücü, 2011'deki galibiyetten sonra ligde Başakşehir'le oynadığı son karşılaşmadan da puan alamadı.

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