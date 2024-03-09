Başakşehir Antalyaspor'u 90+1'de devirdi

Süper Lig’in 29. haftasında heyecan dolu bir karşılaşmada Başakşehir, Antalyaspor’u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak kritik üç puanın sahibi oldu.

Maçın tek golünü Jerome Opoku 90+1. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir, puanını 42’ye çıkardı ve liderlik yarışında iddiasını sürdürdü. Antalyaspor ise 38 puanda kalarak önemli bir fırsatı kaçırdı.

Ligdeki bir sonraki hafta, Başakşehir zorlu bir Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise güçlü rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak.