Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni su bastı

İstanbul'un özellikle kuzey bölgelerinde etkili olan etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçe olumsuz etkilendi. Sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuvvetli yağışlardan en çok etkilenen ilçe Başakşehir oldu. Başakşehir metro istasyonu sular altında kalırken, ilçede yer alan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni de su bastı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı bölümlerde su birikintisi olduğu görüldü.