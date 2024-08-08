Başakşehir duvarı aştı

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Başakşehir duvarı aştı

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia'yı 1-0 yendi, rövanş için avantaj yakaladı.

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçnda Gürcistan ekibi Iberia ile karşı karşıya geldi.

Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanan mücadelede baştan sona üstün oynayan, net fırsatlar yakalayan temsilcimiz aradığı golü son dakikalarda buldu.

87. dakikada Kemen'in ara pasında kaleci ile karşı karıya kalan Davidson, Başakşehir'i 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

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