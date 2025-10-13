İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Güven Atalay'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Güven'e başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

19 Ağustos 2009'da İstanbul'da dünyaya gelen Atalay, futbola Bahçeşehir Gençlik Spor'da başladı. 5 Eylül 2019'da Haliç altyapısına transfer olan Atalay, 23 Ocak 2020'de Başakşehir FK ile anlaştı.

16 yaş altı milli takımıyla 8 maça çıkan Güven Atalay, 17 yaş altı milli takımıyla da 2 karşılaşmada görev yaptı.