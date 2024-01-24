Başakşehir Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Süper Lig'in 22. hafta maçında lider Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maç Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
7 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında Afrika Kupası'ndaki Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo yok.
Rodrigo Becao'nun uzun süren sakatlığının ardından iyileştiği, ancak hazır olmadığı için kadroda olmayacağı belirtildi.
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE İLK 11
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın takımını şu şekilde sahaya sürmeyi kararlaştırdığı öğrenildi:
Livakovic, Mert, Bonucci, OOsterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Başakşehir'in ise sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:
Volkan Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Josef, Figueiredo, Deniz, Piatek.