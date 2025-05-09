Başakşehir- Fenerbahçe maçı sürerken isyan: Voleybol Federasyonu'nu etiketlediler

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Başakşehir- Fenerbahçe maçı sürerken isyan: Voleybol Federasyonu'nu etiketlediler

Başakşehir Talisca'nın elle müdahalesi sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu Resmi Twitter Hesabını etiketledi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe Başakşehir ile karşı karşıya gelirken maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 31. dakikasında ceza alanı içinde Anderson Talisca'nın elle müdahalesine sarı kart çıkmadı. Başakşehirli oyuncular Talisca'nın elle oynamasına ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkması için itirazda bulundu. Ancak hakem Burak Pakkan kararını değiştirmedi.

BAŞAKŞEHİR VOLEYBOL FEDERASYONUNU ETİKETLEDİ

Bu pozisyon sonrası Başakşehir sosyal medya hesabından Talisca'nın elle oynadığı anın fotoğrafını paylaşarak Türkiye Voleybol Federasyonu Resmi Twitter Hesabını etiketledi.

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