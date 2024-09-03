Başakşehir Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu kaptı

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Başakşehir Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu kaptı

Süper Lig ekibi Başakşehir, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve Stuttgart ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı.

RAMS Başakşehir, Stuttgart'tan ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı.Ömer Faruk'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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FENERBAHÇE'DE DE OYNADI
Fenerbahçe'nin altyapısından A Takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe ile Süper Lig'de de boy göstermişti.

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Daha sonrasında Almanya'nın yolunu tutan 21 yaşındaki futbolcunun kariyeri istediği gibi gitmedi ve Türkiye'ye geri döndü.

Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyecek.

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