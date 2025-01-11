Başakşehir, Galatasaray karşısında 5 eksik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir, Galatasaray karşısında 5 eksik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir'de karşılaşma öncesinde önemli beş eksik var.

Teknik Direktör Çağdaş Atan önderliğinde bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi alan RAMS Başakşehir, haftaya 26 puanla 7. sırada girerken Galatasaray maçı öncesinde kadro sıkıntısı çekiyor.

BEŞ ÖNEMLİ EKSİK VAR

Sarı kırmızılı takım ile hafta içinde Türkiye Kupası'nda karşılaşan ve 2-2 beraberlik ile sahadan ayrılan RAMS Başakşehir'de Ousseynou Ba, Miguel Crespo ve Berat Özdemir kart cezası, Leo Duarte ile Serdar Gürler ise sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

SON OLARAK 2017'DE KAZANDI

Lider Galatasaray ile puan mücadelesi verecek olan RAMS Başakşehir sarı kırmızılı takım ile oynadığı son 6 maçta galibiyet alamazken 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Turuncu lacivertli takım kendi sahasında Galatasaray'a karşı son galibiyetini 18 Kasım 2017'de 5-1'lik skorla almıştı.

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