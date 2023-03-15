Başakşehir Gent maçında 6 dakikada 4 gol yedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya geliyor.
Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Orban, 31, 32 ve 34'te attığı gollerle hat-trick yaptı.
Maçın spikeri Müjdat Mustafa Muratoğlu, "Kim bu adam? İçinden Haaland çıktı" sözleriyle durumu özetledi.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent ile 1-1'in rövanşında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında yaşananlar ekran başındaki futbolseverleri hayrete düşürdü.
3 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI
Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Emmanuel Orban 31, 32 ve 34'te attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. 37'de Hugo Cuypers'in attığı golle skor 4-0'a geldi. Başakşehir, Belçika ekibinden 6 dakikada 4 gol yedi.
BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.
Gent: Roef, Castro-Montes, Ngadeu-Ngadjui, Piatkowski, Torunarigha, Fofana, Kums, De Sart, Hong, Cuypers, Orban.
AYRINTILAR GELİYOR...