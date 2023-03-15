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Başakşehir Gent maçında 6 dakikada 4 gol yedi

Başakşehir Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında sahasında Gent'le karşılaşıyor. Temsilcimiz 6 dakika 4 gol yiyerek 4-0 geriye düştü.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 20:42
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Başakşehir Gent maçında kalesinde 6 dakikada 4 gol gördü

Başakşehir Gent maçında 6 dakikada 4 gol yedi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya geliyor.

Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Orban, 31, 32 ve 34'te attığı gollerle hat-trick yaptı.

Maçın spikeri Müjdat Mustafa Muratoğlu, "Kim bu adam? İçinden Haaland çıktı" sözleriyle durumu özetledi.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent ile 1-1'in rövanşında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında yaşananlar ekran başındaki futbolseverleri hayrete düşürdü.

3 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Emmanuel Orban 31, 32 ve 34'te attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. 37'de Hugo Cuypers'in attığı golle skor 4-0'a geldi. Başakşehir, Belçika ekibinden 6 dakikada 4 gol yedi.

BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.

Gent: Roef, Castro-Montes, Ngadeu-Ngadjui, Piatkowski, Torunarigha, Fofana, Kums, De Sart, Hong, Cuypers, Orban.

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