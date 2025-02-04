Başakşehir rahat kazandı. Çorum FK'yi 4-1'le geçti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Çorum FK’yı konuk etti.

Süper Lig ekibi Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihinde ilk kez Çorum FK ile karşılaştı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri maçı 4-1'lik skorla kazandı.

BAŞAKŞEHİR MAÇA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbul ekibi Joao Figueiredo'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada dakikalar 25'i gösterdiğinde Başakşehir'de yine Joao Figueiredo sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

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39.dakikada Çorum FK, Mustafa Emre Yalçınkaya'nın golü ile farkı 1'e indirdi. Başakşehir'e attığı şık frikik golü ise maça damga vurdu.

Maçın ilk yarısı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

2. yarıya da ilk yarıda olduğu gibi hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu. Ev sahibi ekipte bu kez sahneye çıkan isim Hamza Güreler oldu. Bu sezon dikkat çekici bir performansa imza atan 18 yaşındaki futbolcu 48. dakikada skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

90+4'te Joao Figueiredo kendisinin 3. takımının 4. golünü attı. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve Başakşehir sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.