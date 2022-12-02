Başakşehir SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak:
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının kamu yönetimi, işletme, hukuk, siyasal bilimler, iktisat, bankacılık, maliye, kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Sosyal Hizmet bölümlerinin herhangi birinden mezun olarak lisans diplomasina sahip olmak.
ÖSYM tarafından yapılan 2021 ve 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
Başvurular http://vakifilan.aile.gov.tr üzerinden şahsen yapılacak olup başvuruya ilişkin evraklar elden kuruma teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
CV
KPSS sonuç belgesi
Diploma fotokopisi
Bilgisayar işletmenlik setifikası
SGK hizmet dökümü
Askerlik durum belgesi
Adli sicil kaydı (e-devlet çıktısı)
İkametgah belgesi
Ehliyet fotokopisi
Sağlık raporu
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