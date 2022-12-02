Başakşehir SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI



Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak:

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının kamu yönetimi, işletme, hukuk, siyasal bilimler, iktisat, bankacılık, maliye, kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Sosyal Hizmet bölümlerinin herhangi birinden mezun olarak lisans diplomasina sahip olmak.

ÖSYM tarafından yapılan 2021 ve 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Başvurular http://vakifilan.aile.gov.tr üzerinden şahsen yapılacak olup başvuruya ilişkin evraklar elden kuruma teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

CV

KPSS sonuç belgesi

Diploma fotokopisi

Bilgisayar işletmenlik setifikası

SGK hizmet dökümü

Askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı (e-devlet çıktısı)

İkametgah belgesi

Ehliyet fotokopisi

Sağlık raporu