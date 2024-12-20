Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından turuncu-lacivertliler, yeni lig formatında oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve galibiyet elde ederek 6 topladı ve 26. sırada yer aldı. İstanbul ekibi, ilk 24 takım arasına giremeyerek UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Başakşehir, sırasıyla Rapid Wien'e 2-1 ve Celje'e 5-1 mağlup olurken, gruptaki tek galibiyeti ise 3-1 ile Heidenheim karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Kopenhag ile 2-2, Petrocub ve Cercle Brugge ile oynadığı maçlardan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

PİATEK, TAKIMININ GOL YÜKÜNÜ ÇEKTİ

Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, Rapid Wien, Kopenhag, Petrocub, Heidenheim ve Cercle Brugge karşısında 1'er kez fileleri havalandırdı. Piatek, ayrıca Heidenheim karşısında 1'de asist yaparak, Başakşehir'in yeni lig formatında oynadığı 6 maçta attığı 9 golün 6'sına direkt katkı sağladı.