Başakşehir’de 2 kişi beton bloğun altında kaldı

Yaralanan iki kişinin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Beton parçalarının altından çıkarılan yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde saat 18.30 sularında Şamlar Mahallesi, Girit Çıkmazı sokakta gerçekleşti. Anlatılanlara göre piknik yapmak için gelen 4 arkadaştan ikisi, boş arazide tuvalet olarak kullanılan yapının üstüne çıktı. Bir süre sonra aşağı atlayan arkadaşların üzerine ise beton blok düştü. Betonun altında kalan yaralılar çevredekilerin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin ise yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Yaralı gençlerin 7-8 kişilik bir kalabalığın yoğun çabası ile zorlukla betonların altından öğrenildi.