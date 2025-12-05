İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ters istikametten gelen hafif ticari araca çarpan beton mikseri, devrildi.

2 ÖLÜ 6 YARALI

Yolda kaymaya başlayan beton mikseri başka bir kamyonete çarparak durabildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü Yalçın Tınaz ve eşi Emel Tınaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikserinin çarptığı kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer araçlarda bulunan Yasin Bayraktar, Gamze Bayraktar, Hasan Kılıç, Turan Arslan ve Semih Kaplan da yaralı olarak çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Mahmutbey Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.