Başakşehir'de fabrikada büyük yangın!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Başakşehir'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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