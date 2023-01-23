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Hastane acilinde bıçaklı kavga 

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga da bir kişi yaralandı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kamerada yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:45
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Başakşehir'de hastane acilinde bıçaklı kavga 

Hastane acilinde bıçaklı kavga 
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İHA'nın haberine göre, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 21 Ocak günü saat 22.45 sıralarında acil serviste aralarında husumet bulunan iki gurup arasında bıçaklı kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga da bir kişi yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 

Yapılan kontrolde; F.B. ve G.B.'nin oğulları R.B. ve Ö.B. isimli yaşı küçük şahısların, yaklaşık 15 gün önce, H.B. isimli şahsın torunları olan S.Y. ve K.B. ile Güvercintepe'de kavga ettikleri, 21.01.2023 tarihinde F.B. ve eşi G.B. isimli şahısların bebeklerinin hasta olmasından dolayı oğulları ile birlikte 5 kişi hastaneye gittikleri öğrenildi.

H.B.'nin torunu olan A.Y. isimli şahıs hastalanınca aynı hastaneye gitti ve diğer tarafında bulunan R.B., S.B. isimli şahıslar ve yakınlarının da hastaneye geldiği tespit edildi. İki taraf arasında 15 gün önce yaşanan kavga olayı sebebiyle yeniden kavga çıktığı, kavgada F.B.'nin R.B. tarafından bıçakla yaralandığı anlaşıldı. 

Olaya karıştığı tespit edilen şahıslardan, R.B. olayda kullandığı bıçakla birlikte olmak üzere aynı taraftan S.B., O.B. ve diğer taraftan F.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar serbest bırakıldı.

 

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﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
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