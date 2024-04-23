Başakşehir’de seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Kamyonun sürücüsü, aracın motorundan dumanların yükseldiğini fark ederek aracı durdurdu ancak kısa süre sonra kamyon alev aldı.

Olayın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kamyonu söndürdü. Neyse ki, olayda yaralanan olmadı ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

Ekipler konuyla ilgili çalışmalarına devam ederken, yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.