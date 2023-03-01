Başakşehir’de yol çöktü

İHA'nın haberine göre, Başakşehir Şahintepe Gültepe Sokak’ta bir inşaat firmasına ait şantiye alanında yapılan kazı çalışmaları esnasında sokak, inşaat alanına çöktü.

Olayın yaşandığı esnada sokaktan geçen herhangi bir yaya veya aracın olmaması faciayı önlerken, çöken sokak dron ile havadan görüntülendi. Çöken sokak yetkililer tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Yaşananlar sonrasında korku nedeni ile bazı vatandaşlar akrabalarının yanlarına giderken bir vatandaş ise yaşadıkları anları cep telefonu kamerası ile video çekerek anlattı.

Çekilen görüntülerde bir kişinin “Ben iş makinesi çalışıyor sanıyordum, birden toprak çöktü. Bir deprem olsa biz ne yapacağız” sözleri dikkat çekti.