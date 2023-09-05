Başakşehir'i kuvvetli sağanak vurdu. Metro istasyonunu su bastı

Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da beklenen yağış başladı. Yoğun yağış sonrası İstanbul’da bir metro istasyonunu su bastı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Başakşehir'i kuvvetli sağanak vurdu. Metro istasyonunu su bastı

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Valiliğin açıklamasının ardından İstanbul’da sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Başakşehir’de metro istasyonu yoğun yağış sonrası sular altında kaldı.

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Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada güvenlik sebebiyle istasyonun kapatıldığı belirtildi.

UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA

Öte yandan sağanak İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Arnavutköy ve Çatalca'da şiddetlenen yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Habertürk'ün haberine göre İstanbul Havalimanı'nda sağanak nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme meydana geldi.

METRO İSTASYONU VE TELEFERİK HATTI KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ile Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nın Kayaşehir merkez istasyonunun kapatıldığı duyuruldu:

- "TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır."

"M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır."

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